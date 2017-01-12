Macaristan Başbakan Başdanışmanı György Bakondi, "Aşırı soğuğa rağmen sığınmacı sayısı azalmıyor. Günlük ortalama 80-100 kişi Sırp-Macar sınırından ülkeye girmeye çalışıyor." dedi.



Bakondi, Macaristan kamu televizyonu M1'e sığınmacı krizi ve Macaristan-Sırbistan sınırındaki son durumu değerlendirdi.



Sivil toplum kuruluşlarının "Macaristan'ın sınırını açacağı" şeklinde yanlış bilgiler yaymaları neticesinde Sırbistan'dan ülkeye hareket eden sığınmacı sayısının arttığını anlatan Bakondi, "Aşırı soğuğa rağmen sığınmacı sayısı azalmıyor. Günlük ortalama 80-100 kişi Sırp-Macar sınırından ülkeye girmeye çalışıyor." dedi.



Sırbistan'daki sığınmacıların oldukça kötü ve ısınma imkanı olmayan yerlerde ikamet ettiğini, bu nedenle gruplar halinde Macar sınırını geçmeye çalıştıklarını savunan Bakondi, "Bugün yemin eden 500 'sınır avcısı' ekibi, Sırbistan sınırı boyunca görev yapacak. Çünkü bu bölge hala sığınmacıların kullandığı ana güzergah." diye konuştu.



Bakondi, ayrıca sığınmacıların Belarus üzerinden Litvanya ve Polonya'ya, Romanya ve Ukrayna üzerinden ise Macaristan'a ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.