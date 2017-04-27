Aşırı Seksi Olduğu İçin Bakanlık Bir Yıl Herhangi Bir Filimde Oynamasını Yasakladı.

Kolombiya'lı 24 yaşındaki kadın oyuncu Denny Kwan, çok seksi olduğu gerekçesi ile Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığı tarafından her hangi bir filme oynamısını bir yıl yasakladı.

Kültür ve güzel sanatlar bakanlığı adına bir çok filimde rol alan Kwan'nın filimlerde işl ahlakını ihlal ettiği anlaşılması üzerine bakanlık tarafında bir yıl herhangi bir filmde oynamsı men edildi.

Kwan, ise yaptığüı açıklamada oynasığı filmelerde her hangi erotik bir sahnede oynamadığını ve bakanlığın çok erotik olduğu gerekçesi ile kendisini bir yıl men etmeisne hiç bir anlam veremedğini söyledi.





