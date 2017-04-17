Aşırı Sağcı Le Pen Mitinginde Protesto

Paris'te yüzlerce insanın pazar günü ırkçı parti Milli Cephe'ye (FN) karşı başlattığı eylemler devam ederken, FN'in miting düzenlediği alanda partiyi protesto eden göstericilere güvenlik güçleri biber gazı ile müdahale etti.



Paris'te FN'in miting düzenlediği Zenith'e yakın alanda Anti-FN protestocular ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Aşırı solcular ve anti-faşist grupların çağrısıyla toplanan çoğunluğu genç yüzlerce protestocu, Paris'in kuzeydoğusunda toplandı. Yerel saatle 19.30 sularında toplanan bazıları yüzleri kapalı protestocular, mitingin gerçekleştiği Zenith'e yakın Villette parkına ilerlemeye çalıştı fakat güvenlik güçleri tarafından engellendi. Eylemciler, "Herkes FN'den nefret ediyor", "Tüm polisler faşist", "Polis tecavüzcü ve katil" sloganları attı. Polise buldukları çöpleri atan göstericilere karşı polis biber gazı kullandı.



Mitinge Iphone'undaki Siri'yi ajan sanınca dalga konusu olan FN Milletvekili Gilbert Collard da katıldı. Collard'in geldiğini gören protestocular, ellerine geçenleri milletvekilline attı. Eylemcilerden birinin Milletvekili Collard'a bir molotof kokteyli attığı, ancak Collard'ın uzağına düştüğü öğrenildi. Collard, polis koruması altında miting alanına gitti. - PARİS