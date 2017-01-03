Aşırı Sağcı Le Pen'in Finansman Sıkıntısı

Fransa'da aşırı sağcı Milli Cephe (FN) Lideri Marine Le Pen, seçim kampanyası için babasından borç alacak.



FN Eş Başkanı Florian Philippot, katıldığı Europe 1 radyosundaki programda, Le Pen'in seçim kampanyası için para bulmakta sıkıntı çektiğini, bankaların da kendi seçtikleri adaylara finansman kaynağı sağladığını söyledi.



Philippot, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası için 20 milyon avro bulması gereken Le Pen'in, sonunda babasının siyasi fonundan 6 milyon avro borç alma kararına vardığını dile getirdi.



Bankaların yalnızca istediği adaylara finansman desteği vermesini "demokrasinin bloke edilmesi" olarak değerlendiren Philippot, hükümetin bu konuya ilişkin, fırsat eşitliği kapsamında yeni bir yasa çıkarması gerektiğinin altını çizdi.



Philippot, sol kanattan Jean-Luc Melenchon'a bile fon sağlandığını ancak kendilerinin bundan yararlanamadığını belirtti.



Fransa'da kasım ayında yapılan merkez sağın aday adayı belirleme yarışının galibi muhafazakar aday François Fillon olmuştu. Aday adayı belirleme seçimlerinin sosyalistler arasında da bu ay yapılması beklenirken nisan ve mayısta 2 turlu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Le Pen ile Fillon'un çekişmeli bir yarışa gireceği tahmin ediliyor.



Kamuoyu yoklamaları Fransa'nın aşırı sağcı bir adayı cumhurbaşkanı seçilme ihtimalini çok düşük gösteriyor.