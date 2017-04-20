Aşırı Sağa Karşı Fransa Turu

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi aşırıcılığın tehlikelerini anlatan otobüs Fransa turuna çıktı.



Fransa'da kimliğe dayalı söylemlerin artışını tehlikeli bulan Alain Chouraqui adlı bir vatandaş "Cumhuriyetçi ve Demokratik Uyarı Otobüsü (BARD)" ile Fransa turu düzenliyor. Chouraqui'nun kendi imkanlarıyla finanse ettiği otobüs, Fransa'da 21 şehri gezecek. Yaklaşık 80 bin broşür dağıtmayı planlayan Chouraqui ve ekibi, gittikleri şehirlerde aşırıcılığın, kimliğe dayalı söylemlerin tehlikesini anlatıyor. Ekip, Nazizm'i anlatan Sebastien Haffner'den de alıntı yapılan bilgilendirme broşürleriyle aşırı sağın ve kimlik ayrımcılığının tehlikesi hakkında uyarıyor. Şimdilik birkaç şehir turunu tamamlamış olan BARD ekibinin hedefi Fransa'nın 21 ayrı bölgesini gezip insanlarda farkındalık uyandırmak. - PARİS