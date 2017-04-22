Aşırı Irkçı Afd'liler Köln'de Protesto Edildi

Almanya'da İslam ve göçmen karşıtı tutumuyla bilinen Almanya için Alternatif Partisi (AfD) üyeleri Köln kentinde olağan kongresini gerçekleştirmek üzere bir araya geldi. O esnada Köln'de protesto gösterileri düzenlendi. Irkçı söylemleri olan AfD'yi protesto etmek için binlerce insan kongrenin yapılacağı otelin önünde Heumark alanında buluştu. Sendikaların, kiliselerin, siyasi partilerin ve daha birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği yürüyüşe organizatörler yaklaşık 50 bin kişinin katıldığını belirtti. Heumarkt alanında kurulan sahnede müzik grupları ve çeşitli kurumları temsilen konuşmalar yapıldı. Kuzey Ren Vesfalya eyaleti Başbakanı Hannelore Kraft da katılımcılar arasındaydı.



Protesto gösterisinde halka hitap eden Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, "Sizinle gurur duyuyorum, barışçıl ve hep birlikte tepkinizi dile getiriyorsunuz. Ağzımızı kapatmalarına izin vermeyelim. Yardıma ihtiyacı olan herkese hoş geldiniz diyoruz" dedi.



4 binden fazla polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösterilerde, panzerler, polis helikopteri ve atlı polislerde görev yaptı. Köln Emniyet Müdürü Jürgen Mathies, özellikle radikal grupların çıkartabileceği olaylardan dolayı geniş güvenlik önlemi aldıklarını basına yaptığı açıklamada dile getirdi. Banka ve bir restoranın camlarını kıran göstericiler ayrıca iki polisinde yaralanmasına sebep oldu. Gösteriler nedeniyle kentin önemli ulaşım yolları kapatıldı, otobüs ve tren seferleri aksadı. Kamuoyu yoklamalarında oyları düşüş gösterse de, Almanya'da üçüncü parti konumunda olan AfD'nin kongresine 600 delege katılıyor.



(Sinan Karamurat/İHA)