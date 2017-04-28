Aşırı Hızlı Sürücü Peyzaj Çalışması Yapan İşçiyi Ezdi

Aşırı hızlı sürücü peyzaj çalışması yapan işçiyi ezdi

Kazanın meyana geldiği Dolmabahçe Caddesi'nde yoğun trafik oluştu



İSTANBUL - Beşiktaş'ta aşırı hız yaptığı iddia edilen bir sürücü, yol kenarında peyzaj çalışması yapan bir işçiye çarptı. Yaralı işçi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, kazanın meydana geldiği Dolmabahçe Caddesi'nde yoğun trafik oluştu.

Kaza saat 10.00 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Beşiktaş istikametinden Karaköy istikameti yönüne giden 06 AAC 207 plakalı araç, Dolmabahçe Caddesi üzerinde İstanbul Büyükşehir BelediyesiPark ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmaya yaptığı noktaya daldı. Yol kenarında peyzaj çalışmaları yapan çalışanlarının olduğu yere çarpan araç, Ömer Öztürk adlı işçiyi ezdi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan vatandaşa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve iş arkadaşları yaparken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza dolayısıyla trafik yoğunluğu oluştu

Trafik yoğunluğundan dolayı sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmakta zorlanması üzerine iş arkadaşları Öztürk'e yardım etti. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle sedyeyle ambulansa taşınan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kazadan dolayı çift yön trafik yoğunluğu oluştu.