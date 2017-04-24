Aşiret Mensupları Terör Örgütleri Hakkında Bilgilendirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından Mirdes ve Bezik aşiretine mensup kişilere terör örgütleri hakkında bilgilendirme yapıldı.



Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "El Ele Daha Güzel Günlere" isimli proje yürütülüyor. Daha önceden muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kamu personellerine yönelik terör örgütleriyle ilgi bilgilendirme yapan polis ekipleri bu kez aşiret mensuplarıyla bir araya geldi.



Terör örgütleri ile mücadelede halk desteğinin önemine vurgu yapılan bilgilendirme toplantısına Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, aşiretlerin ile gelenleri katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Terörle Mücadele Şube Müdürü Murat Düzgün, terör örgütlerinin eleman kazanmalarının önüne geçilmesi gerektiğini ve bunun için de toplumun her kesiminin buna destek vermesi gerektiğini kaydetti.



Murat Düzgün, terör örgütlerinin eleman kazanımlarının önüne geçilmesi için halkın desteğinin olması gerektiğini ve eleman kazanımın bitmesiyle örgütlerin biteceğini vurguladı.



Daha sonra polis memuru Mulla Karakuş tarafından, terör örgütlerinin elemen temin yolları, kurulan tuzaklar, toplumun yapması gerekenler anlatıldı.



"El Ele Daha Güzel Günlere" isimli proje kapsamında 400 kişiye 40'arlı gruplar halinde 10 defa eğitim verileceği öğrenildi. - ADIYAMAN