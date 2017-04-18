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Aşina Simit Sarayı" Hizmete Girdi
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Aşina Simit Sarayı" Hizmete Girdi

Gaziantep’in seçkin restoranlarından Aşina, simit sarayı hizmete girdi.

Aşina Simit Sarayı

Gaziantep'in seçkin restoranlarından Aşina, simit sarayı hizmete girdi.

Organize Sanayi 2. Bölge'de, yaklaşık iki hafta önce kapılarını açan Aşina Simit Sarayı, zengin menüsüyle göz dolduruyor. Geçmişten günümüze gelen, yöresel ve lezzetli yemeklerin yanı sıra baklavasıyla da adından sıkça söz ettiren Aşina, şimdi de kahvaltının yeni adresi olmayı planlıyor. 2004 yılından bu yana Gaziantep'te yeme-içme sektörünün seçkin mekanlarına imza atan ve bu anlamda hep daha iyisini yapmak için çalıştıklarını söyleyen, aile şirketinin, yeni nesil işletmecisi Talip Erleblebici, "Aşina bir aile işletmesi. Kardeşimle beraber, ikinci nesil olarak, biz de bu işe gönül verdik. İşimizi seviyoruz ve büyük bir titizlikle hareket ediyoruz. Zengin mutfağıyla dikkat çeken Gaziantep'in, mutfak kültürünün daha da bilinir hale gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Aşina Restoran ile yöresel yemeklerimiz konusunda güzel aşamalar kaydettik. Aşina Baklava'nın başarısı ile de bunu taçlandırdık. Şimdi sıra kahvaltıda!Organize Sanayi Bölgesi'nde, büyük bir eksiklik olduğunu farkettik. Sonrasında da bu yatırımı yapmaya karar verdik. Haftanın 7 günü, sıcacık poğaçalar, börekler, kahke ve simit çeşitleri ile hizmet vermekteyiz. Bunun yanı sıra, baklava ve kuru pasta satışı da yapıyoruz. İlgiden memnunuz. Ama bizim için asıl önemli olan, müşteri memnuniyeti ve bunun devamlılığıdır. İlerleyen dönemlerde, franchise sistemiyle büyümeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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