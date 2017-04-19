Asimder'den Tapu Kadastro Müdürü Yalçın'a Ziyaret

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Tapu Kadastro Müdürü Cihad Bilgehan Yalçın'ı makamında ziyaret etti.



ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey ve Iğdır Türk İmar-Sen İl Başkanı Metin Töremen, Iğdır Tapu Kadastro Müdürü Cihad Bilgehan Yalçın'ı ziyaret ederek, dernek hakkında bilgi verdi. Burada konuşan Gülbey, Ermenistan sözde diaspora bakanlığınca desteklenen bazı Ermenistan vatandaşlarının Ülkemize ve şehrimize turist olarak gelerek, ilgisi olmayan arsa ve evleri uyduruk belgelerle Osmanlı döneminde yaşayan Ermeni vatandaşlara ait arsa veya evler olduğunu iddia etmektedirler. Ayrıca uyduruk hazine haritalarıyla bu topraklarda hazine avcılığı yapmaktadırlar. Tapu Kadastro ve Tapu Sicil müdürlükleri olarak bu tür yalanların önüne geçilmeli ve kayıtlarınızdaki tarihi arsa ve yapıtların böyle uyduruk belgelere teslim edilmemelidir. Bosna'da Sırplar, Kuzey Irak'ta peşmergeler ve Suriye'de İŞID'ın yaptığı işgallerde ilk kundakladıkları yerler tapu ve nüfus arşivleri olmuştur. Onun için sizlerin ve çalışanlarınızın yaptığı kayıtlar çok önem arz etmektedir" dedi.



Bölgede yeni yapılanmanın hızla olduğu ve yeni yerleşim alanlarının açıldığını belirten Türk İmar-Sen İl Başkanı Metin Töremen, "Şehrimiz Doğu Anadolu bölgesinde tek göç alan bir şehir olduğu için yeni yaşam yerleri açılma ihtiyacı doğmaktadır. Bu sebeple süratle yeni yapılanma devam ettiğinden eski yapılar yıkılmış yerlerine yeni yapılar yapılmıştır. Sendikamız üyeleri dahil tüm Tapu Sicil ve Kadastro çalışanları olarak milli konularda hassas davranmaktayız" şeklinde konuştu.



Iğdır Tapu Kadastro Müdürü Yalçın ise, Derneğin çalışmalarını yakinen takip etiğini belirterek, "Asimder olarak 100 yıldır milletimize karşı dünya genelinde karalama kampanyası yürüten Ermeni lobisine karşı vermiş olduğunuz mücadele taktire şayandır. Sadece şehrimizde değil Türkiye genelinde Bakanlığımız devletimizin Ermeni politikasından ödün vermemiştir. Tüm çalışanlarımız yasalar çerçevesinde gerekli tüm çalışmaları yaparak şehrimize en iyi şekilde hizmet sunmaktadır. Arşivleme sistemimiz eskisi gibi değildir. Sadece binamızda değil Genel Müdürlüğümüz bünyesinde de arşivlenmektedir. Ayrıca ziyaretiniz bizleri çok memnun etmiştir" ifadelerini kullandı.



Ziyaretin sonunda ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Tapu Kadastro Müdürü Cihad Bilgehan Yalçın'a Türkiye-Azerbaycan bayrakları, dernek flamasının bulunduğu masa bayrağı ve Ermeni çetelerinin bölgede yaptığı katliamları içeren tarih kitapları hediye etti. - IĞDIR