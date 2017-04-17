Asimder'den Müdür Yardımcısı Aras'a Ziyaret

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) yönetim kurulu üyeleri, Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Efkan Aras'ı makamında ziyaret etti.



ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, yönetim kurulu üyeleri Kurban Oluz, Erhan Hacıkasımoğlu, Hüseyin Kesemen, Zafer Yılmaz ve Iğdır Esnaf ve Kefalet Bakkallar Odası Başkanı Atakan Demirci ile birlikte Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Efkan Aras'ı ziyaret ederek, dernek hakkında bilgi verdiler.



Burada konuşan Gülbey, Ermenistan sınırında bulunan Metzamor nükleer santralinin Iğdır'a 16 km uzaklıkta bulunduğunu ve saçtığı zehirle şehre zarar verdiğini belirterek, "Yıllardır Iğdır'da kanser hasta sayısının artığı ve kısırlık, çocuk düşürme, sakat hayvan doğumları ile tarlaların verimlerinin azalmasının sebebi Ermenistan'da bulunan ve sınırımıza 16 km uzaklıkta bulunan Metzamor Nükleer santralidir. Defalarca kaza geçiren ve sızma tehlikesi bulunan Metzamor nükleer santralinin kapatılması için hem Avrupa hem de ülkemiz tarafından uyarılmasına rağmen çalıştırılmakta ve enerji üretimi sağlanmaktadır. İl müdürlüğünüz hem bu konuda hem de Iğdır'da çevre kirliliği konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Bu konularda yapmış olduğunuz ölçüm ve çalışmalar hakkında halkımızı bilgilendirmek için sivil toplum kuruluşları ile bilgilendirme toplantıları yapmanızı isteriz" dedi.



Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Aras, derneğin çalışmalarını yakından takip etiğini belirterek, "Uluslararası faaliyetler ve çalışmalar yapan bir teşkilatın şehrimizde bulunması ayrıca bizleri gururlandırmıştır. Kurum olarak çevre temizliği özellikle toz ve hava ölçümleri günü birlik yapılmaktadır. Metzamor Nükleer santral içinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yetkilileri sınırımıza konumlandırdıkları radyasyon ölçüm aletleri ile sürekli ölçüm yapıyorlar. Bu sonuçları da kendi web sitesinde yayınlamaktadır. Bizlerde diğer devlet kurumlarıyla ortaklaşa hareket ederek gerekli çalışma yapmaktayız. Bu çalışmalarımız hakkında STK'ları bilinçlendirme ve bilgi toplantılarının yapılması teklifinizi idari yönetim olarak değerlendirip Valiliğimizin de uygun görüşünü alarak yapabiliriz. Kurum olarak STK'larla birlikte çalışmaya daima hazırız. Ziyaretiniz fazlasıyla bizleri memnun etmiştir" şeklinde konuştu.



Ziyaretin sonunda ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Efkan Aras'a Türkiye-Azerbaycan bayrakları ve dernek flamasının bulunduğu masa bayrağı ve Ermeni çetelerinin bölgede yaptığı katliamları içeren tarih kitapları hediye etti. - IĞDIR