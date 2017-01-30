Asimder'den İha'ya Ziyaret

Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, İhlas Haber Ajansı (İHA) Iğdır bürosunu ziyaret etti.



ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, İHA muhabiri Ercan Tunç ile bir süre sohbet ettikten sonra, gazeteciliğin önemine dikkat çekti. Göksel Gülbey, "Kamu yararına hizmet yapmakta olan gazeteci arkadaşlarımız, ülkemizin olduğu gibi ilimizin ve ilçelerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Gazetecilerin, halkımızı gelişen olaylar hakkında bilgilendirmek için ortaya koydukları emek kutsaldır" dedi.



İHA Iğdır Temsilcisi Tunç ise, ziyaretinden dolayı Gülbey'e teşekkür etti. - IĞDIR