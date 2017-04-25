Asimder'den İha Derneğinin Açıklamasına Tepki

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Türkiye İnsan Hakları Derneği (İHA) Ermeni soykırımının 102. Yıl dönümü için yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.



İnsan Hakları yerine güçlü lobilerin hakkını savunan ve arayanların topluma faydası olmayacağını belirten Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Bu derneğin sicilinin çokta temiz olmadığını basında çıkan haberlerden takip etmekteyiz. Türkiye'de hangi illegal faaliyet gösteren örgütler varsa onlarla anımsanmaktadır. Bu düşmanlık nedir niyedir anlamış değiliz. Şimdide sözde Ermeni soykırımının 24 Nisan yıl dönümü diyerek Ermeni lobisince ortaya atılan bu tarihte yaptığı açıklamada, Osmanlı Ermenilerine sözde soykırım yapılmış da sözde bunların taşınmazları satılıp dağıtılmış ve tarihleri yaşadıkları bölgelerden silinmiş diyorlar. 1915 yılından öncesi ve sonrası faşist Ermeni çetelerin Rusların, Fransızların ve İngilizlerin oyununa gelip bin yıllarca içlerinde sakladıkları kini kusarcasına yaptıkları katliamları ve terörist eylemlerden niye bahs etmiyorlar. Ermeni terör örgütü ASALA'nın yaptığı terör olaylarını niye kınamadılar. 1992 yılında Ermeniler Ruslarla birlikte işgal ettikleri Azerbaycan toprağı olan Karabağ Hocalı'da yaptıkları soykırımı ve bir milyon zorla sürgün edilen mültecinin haklarını niye görmezden gelipte bu cinayetleri ve terörizmi yapan Ermenilerin hakkını savunuyorlar" dedi.



İnsan Hakları değil İnsan Taklaları derneği olduğunu iddia eden Gülbey, "Bu dernek yöneticileri savundukları ve hiçbir tarihi bilgi veya araştırmaya dayandırmadan Müslüman Türk milletini soykırımla suçlaması bir gruba veya Ermeni lobisine takla atmaktır. Bizce bu derneğin ismini değişmeliler İnsan Hakları değil de, İnsan Takla Atanlar Derneği yapmalılar. Grupların hoşuna gitsin diye değil, toplumun içindeki sıkıntıları ve gerçekleri saptırmadan savunan derneklere saygı duyarız. Asimder Genel Merkezi olarak bu İnsan Hakları derneğinin samimi olmadığını ve İnsanlıktan çok menfaati gereği gruplara lobilere hizmet ettiği anlayışına sahibiz. Gerçek dışı yapmış oldukları ve insanları yanıltan bu yapmış oldukları açıklamalarından dolayı Asimder olarak kınıyoruz" şeklinde konuştu. - IĞDIR