Asimder'den Gıda Tarım Müdürü Yolcu'ya Ziyaret

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) yönetim kurulu üyeleri, Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Yolcu'yu makamında ziyaret etti.



Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, yönetim kurulu üyeleri Kurban Oluz, Nizamettin Uca ve Zafer Yılmaz ile birlikte Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Yolcu'yu ziyaret ederek, dernek hakkında bilgi verdi.



Ziyarette konuşan Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan sınırında bulunan köylerin tarlalarından ürün alamadıklarını belirtti. Gülbey, "Sınırımıza 16 km uzaklıkta bulunan Ermenistan Metzamor Nükleer Santrali sınırımızda bulunan köylerimize çok zarar vermektedir. Şehrimize bağlı diğer köylerimizde yılda nerede ise iki kez ürün alınmasına rağmen, hayvanların sağlam doğum yapmaları ve insanlarda kanser hastalığının az olmasına rağmen Ermenistan sınırında bulunan köylerimizde bu saydığımız konularda hastalık hat safhadadır. Sınır köylerimizde kanser hastalıkları ve sakat hayvan doğumları görülmektedir. Bölge insanımız bu hastalık ve verimsizliğin sebebinin Ermenistan'da bulunan sınırımıza 16 km uzaklıkta bulunan ve geçmiş depremde zarar gören sızma tehlikesi bulunan Metzamor nükleer santrali olduğu söylenmektedir. Avrupa ve Türkiye bu kullanım tarihi geçen santralin kapatılmasını defalarca Ermenistan yetkililerine bildirmelerine rağmen insan hayatı hiçe sayılırcasına yok sayılmaktadır. İl Müdürlüğünüzce bu konuda neler yapılmaktadır ve bizim gibi sivil toplum kuruluşlarına ne görev düşer bilmek isteriz. Sizinde atanmış olduğunuz bu yeni görevde başarılı olacağınız inancındayız. Bu şehrin insanı oluşunuz bizlere bu konuda daha duyarlı davranacağınız umudundayız, yeni göreviniz de hayırlı olsun" dedi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Yolcu ise, derneğin çalışmalarını takip ve yaptığı çalışmaları taktir ettiğini belirterek, "Yaptınız nazik ziyaret şahsımı çok memnun etmiştir. Bu şehirde doğup büyüyen bir hemşeriniz olarak bizlerde sınır köylerimizde yaşayan insanlarımızdan bu konuda sözler işitiyoruz. Ancak kesin bulgulara varmak için detaylı bir araştırma ve inceleme gerekiyor. Türkiye Atom Enerji Kurumu sınıra yerleştirdiği radyasyon ölçüm cihazları bulunmaktadır. Bu cihazlardan alınan ölçüm sonuçları kuruma ait web sitesinde yayınlanmaktadır. Biz İl Müdürlüğü olarak modern tarım için çiftimizi bilinçlendirmek için her türlü eğitim programı yapmaktayız. Bu konuları sadece Nükleer santrale bağlamakta doğru değildir. Bilinçsizce yapılan tarım ve hayvancılıkta bulunmaktadır" şeklinde konuştu.



Ziyaretin sonunda Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Yolcu'ya Türkiye-Azerbaycan bayrakları, dernek flamasının bulunduğu masa bayrağı ve Ermeni çetelerinin bölgede yaptığı katliamlarını içeren tarih kitapları hediye etti. - IĞDIR