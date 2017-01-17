Asimder'den Ermeni Soykırımı Ceza Tasarısı Hazırlığı

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, sözde 'Ermeni soykırımı var' diyen herkes için ceza uygulaması yapılması için yasa çıkartılmasını istedi.



Açıklamalarda bulunan Göksel Gülbey, son günlerde Türkiye'de çeşitli azınlıklara Osmanlı döneminde sözde 'soykırım' yapıldığı konusunda bazı kesimlerin, Müslüman Türk milletine 'atalarınız soykırım yaptı' diyerek hakaret etmeye başladığını söyledi. Avrupa'da nasıl 'Ermenilere soykırım yapılmadı' diyen birine ceza uygulanıyorsa, Türkiye'de de 'var' diyenlere ceza uygulanmasını isteyen ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, "Artık bu sözde 'Ermeni veya Rum, Kürt soykırımı yapıldı' konusunu bazı kesimler dillendirerek, Türkiye'de bölücülük yaparak bir güç ve taraftar kitlesi elde etmek için bu tabirleri kullanmaktadırlar. Bunu kullanırken de Müslüman Türk milletine hakaret etmekten geri kalmıyorlar. Geçtiğimiz günlerde HDP Milletvekili Garo Paylan'ın TBMM genel kurulundaki konuşmasında 'Bende sizin kılıç artığınızım' sözleri milletimizin barbar, cani ve kana susamış katiller olduğu gibi tabirler ortaya çıkması demektir. TBMM genel kurulunda kullandığı 'soykırım' sözünden dolayı 3 oturuma katılmama cezası verilerek zaten ceza uygulamasına başlamıştır. Bunun ülke genelinde uygulanması için yasa çıkartılmadır. Yine Ermeni lobisi dünya çapında Türkiye'yi karalama kampanyasına devam ediyor. Oda yetmezmiş gibi ülkemizdeki işbirlikçileri açıklamalar yapıp gündem oluşturuyor. TBMM'ye gönderilen Ermeni siyasetçiler ise her fırsatta iyi niyetimizi suistimal ederek 'bizlere soykırım yaptınız' diye küçük düşürerek hem atalarımıza hem de bizlere hakaret etmektedirler" dedi.



Gülbey, TBMM Başkanlığına, sözde Ermeni, Rum ve diğer azınlıklar hakkında 'soykırım yapıldı' diyenler hakkında cezai işlem uygulanması için bir tasarı hazırlamaya başladıklarını ve yakında sunacaklarını; AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri ile de görüşeceklerini belirtti. - VAN