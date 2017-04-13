Asimder'den Çevre ve Şehircilik Müdürü Bektaş'a Ziyaret

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) yönetim kurulu üyeleri, Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muhammed Bektaş'ı makamında ziyaret etti.



ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, yönetim kurulu üyeleri Kurban Oluz, Erhan Hacıkasımoğlu, Hüseyin Kesemen, Zafer Yılmaz ve Iğdır Esnaf ve Kefalet Bakkallar Odası Başkanı Atakan Demirci ile birlikte Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muhammed Bektaş'ı ziyaret ederek, dernek hakkında bilgi verdi.



Ziyarette konuşan Gülbey, Ermeni çetelerin 1915-1918 yıllarında bu bölgede katliam yaptığını belirterek, "bu gerçekleri çarpıtarak dünya ülkelerinde, özellikle Hıristiyan olan Avrupa ülkelerinde ekonomi ve siyasi güçlerini kullanarak faşist Ermeni lobisi kendilerinin katliamlara maruz kaldıklarının yalanını parlamentolardan geçirerek dünyayı bu yalanla aldatma peşindeler. ASİMDER Genel Merkezi olarak faşist Ermeni lobisinin ülkemize ve milletimize karşı başlatmış olduğu bu karalama politikasına karşı çalışmalar yapmaktayız. Ermeni lobisinin ülkemizdeki destekçileri ise hükümetimizin projesi olan kentsel dönüşüm kapsamındaki eski yapıların yıkılması ve yeni modern yapıların yapılmasını engelleyerek bu eski yapıların hiçbir belge göstermeden Ermeni yapısıdır diyerek yalanlarını sürdürmektedirler. Özellikle Muş Belediyesinin TOKİ ile birlikte başlattıkları projeleri engellemişlerdir. ASİMDER'in yapmış olduğu çalışmalar sonucunda engel ortadan kalkarak modern bir şehir yapısına kavuşturulmuştur. Sizden de isteğimiz bu yalan bilgilere aldanmadan şehrimizde yeni yapılanmaların gerçekleştirilmesidir" dedi.



Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muhammed Bektaş ise, derneğin çalışmalarını yakinen takip etiğini belirterek, "Uluslararası faaliyetler ve çalışmalar yapan bir teşkilatın şehrimizde bulunması ayrıca bizleri gururlandırmıştır. Bu milli ve hassas konudur. Devletimizin 1915 olayları konusunda politikası nettir, bu yaşanan olaylar parlamentoların, yani siyasilerin değil tarihçilerin işidir. Kentsel dönüşüm konusunda hem Bakanlığımız hem de İl Müdürlüğümüz gerekli hassasiyeti göstermektedir. Biz kurum olarak modern Türkiye'den yanayız. Ziyaretiniz beni memnun etmiştir. STK'lar ile birlikte yürütmek istediğimiz ortak projelerimiz var sizleri de bu projeler içerisinde görmekten memnun oluruz" şeklinde konuştu.



Ziyaretin sonunda ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muhammed Bektaş'a Türkiye-Azerbaycan bayrakları, dernek flamasının bulunduğu masa bayrağı ve Ermeni çetelerinin bölgede yaptığı katliamları içeren tarih kitapları hediye etti. - IĞDIR