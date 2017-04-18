Asılsız İhbarda Bulunup Ambulansı Ateşe Verdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde asılsız ihbarla görevlileri başka yere yönlendiren zihinsel engelli bir kişi garajdaki diğer ambulansı ateşe verdi.



Alınan bilgiye göre, 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni telefonla arayıp bıçakla yaralama vakası ihbarında bulunan 23 yaşındaki M.Ü, İl Sağlık Müdürlüğünün Saraylar Mahallesi'ndeki 112 Acil Yardım İstasyonu'ndan nöbetçi acil sağlık ekiplerinin çıkmasının ardından garajda bekleyen diğer ambulansın önüne tiner dökerek ateş yaktı.



Motor bölümünden alev alan ambulans, vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bu arada, ambulansı ateşe veren M.Ü, söndürme çalışmalarını izlerken emniyet ekiplerince gözaltına alındı.



İlçede daha önce de park halindeki bazı otomobilleri kundakladığı ve yüzde 70 zihinsel engelli olduğu öğrenilen M.Ü, serbest bırakıldı.



Kundaklama sonucu ön tarafı zarar gören ambulans, bakıma alındı.