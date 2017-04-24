Asılsız Bomba İhbarlarında Bulunan İsrailli

KUDÜS (AA) – İsrail Başsavcılığının dünyanın farklı bölgelerinde asılsız bomba ihbarları yaptığı gerekçesiyle geçen ay gözaltına alınan 19 yaşındaki İsrail vatandaşı hakkında hazırladığı iddianameyi tamamladığı belirtildi.



İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile yapılan ortak çalışmalar neticesinde ülkenin güneyindeki Askalan (Aşkelon) kentinde yaşayan 19 yaşındaki bir İsrail vatandaşının dünyanın çeşitli bölgelerinde asılsız bomba ihbarlarında bulunduğu tespit edilmiştir." denildi.



Yaptığı asılsız ihbarlarla dünyanın çeşitli ülkelerinde paniğe yol açan ve birçok uçak seferinin gecikmesine neden olan İsrailli gencin geçen ay gözaltına alındığı belirtilirken, kimliğine ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.



Aynı zamanda ABD vatandaşı olan söz konusu İsraillinin internet üzerinden kimlik bilgilerini gizleyerek binlerce asılsız ihbarda bulunduğu kaydedildi.



Açıklamada ayrıca söz konusu gencin ABD'ye teslim edilmesi yönündeki taleplerin ise reddedildiği aktarıldı.



ABD ile İsrail arasındaki anlaşmalara göre, bu tür suça karışanların ABD'ye teslim edilmesi gerekiyor.