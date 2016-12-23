Asıl Hedef Türkiye

Simit, peynir ve zeytinle yapılan kahvaltı sonrası konuşan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ortadoğu'daki karışıklığın asıl hedefinin Türkiye olduğunu söyledi.

İnegöl Belediyesi tarafından birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası etkinlikleri devam ediyor. Ramazan bayramı sonrası yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi ve devamında 27 gün boyunca tutulan demokrasi nöbetlerinin ardından Ekim ayı itibariyle yeniden başlayan Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliği, bu hafta Hüdai Camisinde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Başkan Vekil Turgay Yel, AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel, Belediye Meclis Üyeleri ile AK Partili yöneticilerin hazır bulunduğu Bereket Sofrasına, Hüdai Cami cemaati yoğun ilgi gösterdi.

"GÖNÜL SOHBET İSTER KAHVE BAHANE"

Hüdai camiinde sabah namazının kılınmasının ardından caminin yanında bulunan Mevlana çay evinde hazırlanan kahvaltıya geçildi. Cami cemaati ile simit, zeytin ve peynir ile yapılan kahvaltı sırasında Belediye Başkanı Alinur Aktaş vatandaşlarla da sohbet etti. Mahallenin sorunlarıyla birlikte İnegöl ve ülke gündemine ilişkin de fikir alışverişi yapıldı. Burada vatandaşlara yönelik bir konuşma yapan Başkan Aktaş, "Biz iki yıldır her Cuma sabahı bir camimize gidip caminin lokalinde veya yanındaki bir lokalde de kahvaltımızı ediyoruz. Bu vesile ile bir araya gelmiş oluyoruz. Bugün de Hüdai camimize geldik. Tabi İnegöl merkezde sadece 70 civarında cami var. Nasip olursa önümüzdeki hafta da Uludağ camisinde olacağız. Ramazan ayı ile kurban bayramı arasında da yaza denk geldiği için ara veriyoruz. Bizim menüde sadece simit, zeytin ve peynir var başka bir şey yok. Gönül sohbet ister kahve bahane misali, amaç bir araya gelebilmek" dedi.

ASIL HEDEFİN TÜRKİYE OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR

Terör olayları ve Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunlardan söz ederek konuşmasını sürdüren Aktaş, "Bizi bölmek ve parçalamak için türlü türlü oyunlar oynuyorlar. Bizim bu birlik ve beraberliğe şiddetle ihtiyacımız var. Etrafımızın halini görüyorsunuz. Suriye'deki olayların hiçbiri boşuna değil. 2010 yılından beri orada bir savaş var. Biz şuan fiili olarak da Suriye'deyiz. Allah nur içinde yatırsın 14 tane de şehidimiz var. İkisi Bursalı. Biri Orhangazi'den biri Yıldırım'dan. Belki dönem dönem bizim ne işimiz var orada diyorsunuzdur. Ben bunu şuna benzetiyorum; hemen yanınızda komşunuzun evinde yangın var, siz de bakıyorsunuz. Ne yapalım komşunun evi yanıyor demezsiniz herhalde. Komşunuzu sevdiğiniz için değerli bulduğunuz için yardım edersiniz. İkincisi, bu yangın evinize sıçramasın diye mücadele edersiniz. Ki asıl hedefin Türkiye olduğunu da herkes biliyor. Orada bir koridor oluşturulmaya çalışılıyor" diye konuştu.

BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN GÜÇLENMESİNE İHTİYACIMIZ VAR

Başkan Aktaş, İnegöl Belediyesi'nin çalışmalarına ilişkin de konuştu. Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra eğitim, sağlık, spor alanlarında yapılan projelerle ilçemize değer katmaya devam ettiklerini ifade eden Aktaş, "Tüm bunların yanı sıra gerçekleştirdiğimiz sosyal ve kültürel faaliyetlerle de halkımızla buluşmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda halkımızla buluşma adına başlattığımız ve büyük bir teveccüh gören "Bereket Sofrası" birlik ve beraberliğin en güzel örneğini bizlere göstermektedir. Her Cuma sabahı şehrimizin bir camisinde buluşarak hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Vatandaşlarımız da bu buluşmalara büyük ilgi gösteriyor. Bugün de istedik ki Bereket Sofrasını Hüdai Cami cemaatimizle birlikte kuralım. Hem sabahımızı bereketlendirelim hem de mahalle sakinleriyle hemhal olalım istedik. İçinde bulunduğumuz bu dönemde kardeşlik ilişkilerimizin gelişmesine, birlik ve beraberlik duygularımızın güçlenmesine ihtiyacımız var. İşte bu buluşmalar kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin harmanlanmasına vesile oluyor. Bu nedenle Bereket Sofrası buluşmalarımızı önemsiyoruz" dedi.

"KUTLU GÜNE HALKIMIZIN DUASINI ALARAK BAŞLIYORUZ"

Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına başlatılan bu etkinliğin ilçe halkının da ilgisini kazandığına dikkat çeken Aktaş, "Cuma günü inancımızda hayırlı bir gün. Ben ve ekibim bu güzel, hayırlı güne halkımızla hasbihal ederek başlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu program vesilesiyle hem halkımızla sohbet ediyor, onların istek, şikâyet ve önerilerini dinleme fırsatı buluyor hem de bu kutlu güne halkımızın duasını alarak başlıyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından duaların da yapıldığı Bereket Sofrası buluşması son buldu.