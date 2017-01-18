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Asil Çelik Grevi Ertelendi
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Tekstilciler Yerli Makineye Geçiyor
Yeni Başkan, Tajani
Asil Çelik Grevi Ertelendi
18 Ocak 2017 Çarşamba 08:47
Bakanlar Kurulu, Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye bağlı işyerlerindeki grevi erteledi.
Bakanlar Kurulu, Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye bağlı işyerlerindeki grevi erteledi.
Kaynak:
Dunya.com
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