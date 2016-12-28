Aşıklar Şehri" Filmi, 30 Aralık'ta Vizyona Girecek

Çok sayıda ödül sahibi Damien Chazelle'in yazıp yönettiği "Aşıklar Şehri" filmi, 30 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.



Kanyon AVM'de gerçekleşen basın gösteriminin ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, filmin geçmişteki müzikal yapımlara bir saygı duruşu sunduğunu söyledi.



Dorsay, müzikal ve romantik türdeki filmin müziklerinin çağdaş ve modern olduğunu belirterek, "Dans ve müzik sahnelerinin çok uzun çekimlerle seyirciye geçirildiği, aynı zamanda klasik sinemayı ve caz müziğini sunan bir film. Bunlara ilgi duyan izleyiciler filmi son derece beğenecektir." dedi.



Habertürk sinema yazarı Kerem Akça ise Venedik Film Festivali'ndeki dünya prömiyerinde de izlediği filmi çok beğendiğini aktararak, "2016'nın en iyilerinden. Aşıklar Şehri, son yıllarda 'En İyi Film Oscarı'na en rahat ulaşan film olacak gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.



Akça, filmin, 26 Şubat 2017'de gerçekleşecek "89. Akademi Ödülleri"nde rakipsiz olduğunu söyleyen, "En İyi Film", "En İyi Kurgu", "En İyi Müzik", "En İyi Şarkı", "En İyi Ses Miksajı" ve "En İyi Yapım Tasarımı" ödüllerini alabileceğini dile getirdi.



Venedik Film Festivali'nde, filmin başrol oyuncusu Emma Stone'a "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandıran film, Toronto Film Festivali'nde ise "Halkın Seçimi Ödülü"nü aldı. Filmde Stone'un yanı sıra Ryan Gosling, Finn Wittrock, Rosemarie DeWitt ve Oscar ödüllü aktör J.K. Simmons da rol aldı.



Yapımcılığını Fred Berger ile Jordan Horowitz'in gerçekleştirdiği filmin konusu kısaca şöyle:



"Oyuncu olabilme hayaliyle yanıp tutuşan Mia ile klasik cazı günümüzde sürdürmeye çalışan Sebastian, trafiğin sıkışık olduğu bir gün tanışırlar. İkisinin de hayallerinin gerçeğe dönüşmesi imkansız gibidir. Ancak büyük cesaret gerektiren hayalleri ve aralarında başlayan aşk, ikiliye adeta büyülü bir dünyanın kapılarını açacaktır."