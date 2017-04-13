Türk dünyasının asırlar boyunca süregelen geleneği aşık atışmaları Bursa'da gönüllere dokundu. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönül Coğrafyamızdan Gönlümüze Türk Dünyası Aşıkları" programı Türk dünyası aşıklarını aynı sahnede buluşturdu.



Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan gelen aşıkların yer aldığı program asırlık geleneği Bursa'da yaşattı. Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Daire Başkanlığı ve Orkestra Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde Bursa Kültür A.Ş. tarafından organize edilen programda Keles, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Yenişehir, İnegöl ve Orhangazi ilçelerinin yanı sıra Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahne alan aşıklar bam teline dokundu.



Orhangazi Salonu'ndaki programda Turabi, Mustafa Aydın, Aşikar, Ozan Nihat, Menteşeli Cengiz ve Karacaoğlan Kültürü Yayma ve Yaşatma Derneği Başkanı aşık Eyubi'nin yanı sıra Azerbaycan'dan aşık Sevil ile aşık Mansure, Kazakistan'dan aşık Bekarys, Kırgızistan'dan aşık Gulira kulakların pasını sildi. Aşıklık geleneğinin yaygın olduğu Azerbaycan'dan programa katılan aşık Sevil Hıdırova ile aşık Mensure'nin atışması izleyicilerden tam not alırken Kırgızistan'dan programa katılan Gulira, "Sarı Gelin" türküsünü Türkçe olarak seslendirdi. Domrası ile programa katıla Kazak aşık Bekaris ise Oğuz ve Kıpçakların Orta Asya'dan göç ettikleri dönemlere ait melodi ve türkülerden örnekler verdi. İki oğlu ile seyirciyi selamlayan Menteşeli Cengiz de, Bursa ve köylerinde izleri görülen aşık Garip ve Karacaoğlan'dan derlediği türküleri seslendirdi.



Aşıkların atışmasında Fırat Kalkanı operasyonuna "Haydi Kerkük, Haydi Musul, Kalk Ayağa Usul Usul" dizeleriyle dikkat çekildi. Programın sonunda aşıklar adına söz alan Menteşeli Cengiz, Türk dünyası aşıkları ile buluşmaktan son derece mutlu olduklarını ve bu tür programların aşıklık geleneğinin yaşatılması adına önemli olduğunu söyledi. - BURSA