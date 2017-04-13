Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönül Coğrafyamızdan Gönlümüze Türk Dünyası Âşıkları" programı Türkiye'de ilk kez Türk dünyası âşıklarını aynı sahnede buluşturdu.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan gelen âşıkların yer aldığı program asırlık geleneği Bursa'da yaşattı. Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Daire Başkanlığı ve Orkestra Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde Bursa Kültür A.Ş. tarafından organize edilen programda Keles, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Yenişehir, İnegöl ve Orhangazi ilçelerinin yanı sıra Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahne alan âşıklar bam teline dokundu.

Türk dünyası âşıkları gönüllerde buluştu

Orhangazi Salonu´ndaki programda Turabi, Mustafa Aydın, Aşikâr, Ozan Nihat, Menteşeli Cengiz ve Karacaoğlan Kültürü Yayma ve Yaşatma Derneği Başkanı âşık Eyubi'nin yanı sıra Azerbaycan´dan âşık Sevil ile âşık Mansure, Kazakistan´dan âşık Bekarys, Kırgızistan´dan âşık Gulira kulakların pasını sildi. Âşıklık geleneğinin yaygın olduğu Azerbaycan´dan programa katılan âşık Sevil Hıdırova ile âşık Mensure'nin atışması izleyicilerden tam not alırken Kırgızistan´dan programa katılan Gulira, "Sarı Gelin" türküsünü Türkçe olarak seslendirdi. Domrası ile programa katıla Kazak âşık Bekaris ise Oğuz ve Kıpçakların Orta Asya´dan göç ettikleri dönemlere ait melodi ve türkülerden örnekler verdi. İki oğlu ile seyirciyi selamlayan Menteşeli Cengiz'de, Bursa ve köylerinde izleri görülen âşık Garip ve Karacaoğlan´dan derlediği türküleri seslendirdi.

Âşıkların atışmasında Fırat Kalkanı Operasyonuna "Haydi Kerkük, Haydi Musul, Kalk Ayağa Usul Usul" dizeleriyle dikkat çekildi. Programın sonunda âşıklar adına söz alan Menteşeli Cengiz, Türk dünyası âşıkları ile buluşmaktan son derece mutlu olduklarını ve bu tür programların âşıklık geleneğinin yaşatılması adına önemli olduğunu söyledi. Yunus Emre, Âşık Veysel gibi ozanların gelecek nesillere bıraktığı eserlere ve dizelerindeki birleştirici güce dikkat çeken Menteşeli Cengiz, gönül coğrafyasının âşıklarını aynı sahnede buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye âşıklar adına teşekkür etti.