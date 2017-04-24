Aşık Veysel'in Torunu Dedesini Anlattı

Beşiktaş Belediyesinin düzenlendiği Aşık Veysel'i anma programında Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, dedesini anlattı. Programda sahne alan ünlü popçu Deniz Arcak'ın seslendirdiği Aşık Veysel türküleri ise katılımcılardan tam not aldı.



Beşiktaş Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'Ustalara Saygı' etkinlikleri, halk ozanı Aşık Veysel'i anma programıyla devam etti. Akatlar Kültür Merkezinde düzenlenen anma programına Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer ile sanat ve iş dünyasından ünlü isimler katıldı. Halk ozanı Aşık Veysel'in hayatının anlatıldığı kısa bir belgeselle başlayan program, zaman zaman duygusal anlara sahne oldu. Aşık Veysel'in türkülerini seslendiren Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Korosu, geceye katılanlardan tam not aldı. Programın sunuculuğunu yapan ünlü popçu Deniz Arcak da programın ilerleyen saatlerinde Aşık Veysel'in 'Güzelliğin On Para Etmez, Uzun İnce Bir Yoldayım' gibi türkülerini seslendirdi. Ünlü popçu, anma programına katılan Aşık Veysel hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.



Programda bir konuşma yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "Veysel sapma sağa sola, sen Allah'tan birlik dile, ikilikten gelir bela, dava insanlık davası.' Bakın 50 küsür yıl önce yazdığı şiirden bugün ne kadar mesaj var. Aşık Veysel'i sevenler ve buraya kadar onu anlamaya gelen bilir ama bir defa daha tekrar edelim. Alevilik bu topraklara değer katan çok güzel bir inanç sistemini anlatır. Aşık Veysel onun simgelerinden bir tanesidir" dedi.



Çiğdem Özer dedesi Aşık Veysel'i anlattı



Aşık Veysel'in küçük kızının en küçük kızı olan Çiğdem Özer, programda dedesini anlattı. Özer, "Ben dedemin en küçük kızının en küçük kızıyım. Dedemin Hakk'a yürüdüğü yıllarda ben daha doğmamıştım ama yine de kendimi şanslı hissediyorum. Dedemi ben kitaplardan değil, annemin, babamın, dayılarımın, hatta Gülizar ninemin anlattıklarıyla biliyorum. Dedem şairmiş ama hep bir toprak adamı, bir üretici olmuş. Dedem çokta şakacıymış. Dedem başından geçen bir olayı anlattığı zaman 'Yalanım varsa iki gözüm önüme aksın' der, elini dizine vurup gülermiş. Dedem demiş ki, 'Ben öldükten sonra mezarımın üzerini kapatmayın. Otlar büyüsün, çiçekler açsın. Benim o taşın altında yatmamla hiçbir istifadem yok. Otlardan koyun yesin süt olsun, kuzu yesin et olsun, arı götürsün bal olsun. Benim toprağımda vatanıma, milletime hizmet etsin'. Öldükten sonra da faydalı olmaya çalışan yüce bir dedenin torunlarıyız. Ne mutlu ki Aşık Veysel gibi bir dedeye sahibim, ne mutlu ki Aşık Veysel gibi bir dedeye sahibiz" diye konuştu. - İSTANBUL