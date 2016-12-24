Aşık Veysel'in Oğluna Ziyaret

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun oğlu Ahmet Şatıroğlu'nu evinde ziyaret etti.



Pektaş ve Oğuz, rahatsızlığı nedeniyle Sivas'ta gördüğü tedavinin ardından Şarkışla'daki evine dönen Aşık Veysel'in büyük oğlu Ahmet Şatıroğlu'na "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.



Şatıroğlu ile bir süre sohbet eden ve sağlığı hakkında bilgi alan Pektaş, "Sizler bizim için önemli değerlersiniz, Allah hayırlı yaşam nasip etsin." dedi.



Ahmet Şatıroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Pektaş ve Oğuz'a teşekkür etti.