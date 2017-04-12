Aşık Veysel Gaziantep'te Anılacak
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aşık Veysel Anma programı kapsamında sergi ve konser etkinliği düzenleyecek.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aşık Veysel Anma programı kapsamında sergi ve konser etkinliği düzenleyecek.
Günümüzde de bir "fenomen" olarak adı hala anılan Aşık Veysel, fiziksel engeline rağmen ürettiği şiir, beste ve türkülerinin yanı sıra tutkulu yaşamıyla da ilgi odağı olmaktadır. Yaşamının sonlandığı 1973 yılına dek dönemin gerek önemli müzisyenleri, fotoğraf sanatçıları, ressamları, yazar, şair ve entelektüelleri tarafından sıklıkla ziyaret edilmiş ve yaşamına dair çeşitli çalışmalar yapılmıştı. Bu isimlerden bazıları Fikret Kızılok, Erkin Koray, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Orhan Peker, Ara Güler, Fikret Otyam ve Ümit Yaşar Oğuzcan'dı. Onu yaşadığı dönem ziyaret eden her sanatçı kendi üretim biçimleri ve anlatımları ile kaydettiler. Bu kayıtlar büyük halk ozanı Aşık Veysel'e hak ettiği değeri kazanmasına bir nebze yardımcı olmuştu.
Aşık Veysel, bütün Türkiye için bir müzik insanı, bir halk ozanı olmaktan çok daha başka anlamlar ifade eder. Büyük ozan, altı yaşından itibaren gözleri görmese de aydınlığı ve umudu içinde yeşertmeyi başardı. İnsanlığın, saflığın ve temizliğin, aşkın ve sevginin, onurun ve bilgeliğin, birliğin ve beraberliğin önemli simgelerinden biri olageldi.
Erkan Doğanay'ın küratörlüğünde bir araya gelen sanatçılar tıpkı Aşık Veysel'in yaşadığı dönem onu çalışmalarına taşıyan sanatçıların üretimlerinin bir devamı da o üretimlere eklenerek tarihe geçecek yeni işler eklediler.
Ozan, ölüm yıl dönümünde sanatçıların yeniden yorumlamalarıyla anılıyor. Bu projede yer alan sanatçılar, Aşık Veysel'in gören gözleri olarak onun yaşamına bakmaya çalıştılar, şiirlerini ve türkülerini yorumlayarak, kendi anlatım dili ve üretim yöntemleriyle Ozan'ı sanat çalışmalarına taşıyorlar.
Bu çerçevede "Aşık Veysel Anma" programı özel etkinliği 13 Nisan Perşembe günü saat 18.00'da Gaziantep Sanat Merkezinden sergiyle başlayacak. Ardından saat 19.30'da Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda Melehat Gülses ve Nida Ateş'in Aşık Veysel'in türkülerini seslendireceği konserle devam edecek. - GAZİANTEP