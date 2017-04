Aşık Veysel Beşiktaş'ta Anıldı

Aşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel, Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen "Ustalara Saygı" programında anıldı.



Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, ünlü ozanın dizelerine yer vererek, "Veysel sapma sağa sola/Sen Allah'tan birlik dile/İkilikten gelir bela/Dava insanlık davası.' Bakın 50 küsur yıl önce yazdığı şiirde bugün ne kadar çok mesaj var. Aşık Veysel'i sevenler ile onu anlamak için buraya gelenler bilir ama bir defa daha tekrar edelim; Alevilik bu topraklara değer katan çok güzel bir inanç sistemini anlatır. Aşık Veysel onun simgelerinden bir tanesidir." ifadelerini kullandı.



Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer de dedesini anlattı.



Özer, Aşık Veysel vefat ettiğinde henüz doğmadığını belirterek, şunları kaydetti:



"Yine de kendimi şanslı hissediyorum. Dedemi kitaplardan değil, annemin, babamın, dayılarımın hatta Gülizar ninemin anlattıklarıyla biliyorum. Dedem şairmiş ama hep bir toprak adamı, bir üretici olmuş. Dedem çok da şakacıymış. Başından geçen bir olayı anlattığı zaman 'Yalanım varsa iki gözüm önüme aksın' der, elini dizine vurup gülermiş. Dedem demiş ki 'Ben öldükten sonra mezarımın üzerini kapatmayın. Otlar büyüsün, çiçekler açsın. Benim o taşın altında yatmamla hiçbir istifadem yok. Otlardan koyun yesin, süt olsun. Kuzu yesin et olsun. Arı götürsün bal olsun. Benim toprağım da vatanıma milletime hizmet etsin.' Öldükten sonra da faydalı olmaya çalışan yüce bir dedenin torunlarıyız. Ne mutlu ki Aşık Veysel gibi bir dedeye sahibim, ne mutlu ki Aşık Veysel gibi bir dedeye sahibiz."



Aşık Veysel'in hayatının anlatıldığı kısa bir belgeselin gösterildiği programda sahne alan Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Korosu'na, Murat Hazinedar da eşlik etti.



Etkinliğin sunuculuğunu üstlenen Deniz Arcak da Aşık Veysel'in "Güzelliğin On Para Etmez" ile "Uzun İnce Bir Yoldayım" isimli eserlerini yorumladı.