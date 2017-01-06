Aşık" Filminin Gösterimi Sivas'ta Yapıldı

Bilal Babaoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatından esinlenerek çekilen "Aşık" isimli filmin Sivas'ta özel gösterimi yapıldı.



Geçtiğimiz hafta vizyona giren ve halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nın yaşamını konu alan "Aşık" filmini senarist ve yönetmeni Bilal Babaoğlu, başrol oyuncusu Emirhan Kartal, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve vatandaşlar izledi.



Filmde "Aşık Veysel" karakterini canlandıran Emirhan Kartal, Aşık Veysel'in dünyada tanınan bir ozan olduğunu belirterek Sivas halkının bu filme sahip çıkmasını istedi.



Kendisinin de Sivaslı olduğunu ifade eden Kartal, "Filmde karşılıksız aşk acısıyla olgunlaşarak ozan olmak isteyen görme engelli Veysel'in Aşık Veysel olma yolundaki sürecini ele alıyoruz. Biz gerçekten çok onurluyuz, çok mutluyuz. Filmimiz bir yol hikayesi, bir aşk hikayesi. Ayrıca bir görme engelli hikayesi olduğu içinde aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. ve en önemlisi de bir müzisyenin ilk eserini yapma hikayesi." dedi.



Aşık Veysel ile ilgili bir film yapmadan önce "aşıklık" ile ilgili bir film yapmaya karar verdiğini belirten Babaoğlu, şunları kaydetti:



"Aşıklık bir yaşam biçimidir, bir fikirdir, felsefedir. ve hem divan edebiyatımızda hem de halk edebiyatımızda bu konu sıkça işlenir. Doğu edebiyatında ve Türk halk müziği şarkılarında konu edilen 'Leyla'yı ararken Mevlaya varmak' diye formülize ettiğimiz tema üzerinden bir film yapmak istemiştim. Aynı temayı Aşık Veysel'in hikayesinde de gördüğümde, yani kendisini terk edip giden eşinin gittiği yerde mağdur olmaması için çorabına para koymasını duyduğumda Aşık Veysel'i bu hikayeye dahil etmeye karar verdim. Yani Aşık Veysel'in sazından çok sözü, kelamı, fikriyle ilgilenerek yola çıktık. Doğrudan Aşık Veysel'i anlatmıyoruz. Bu bir kurmaca. Aşık Veysel'in hayat hikayesinden esinlenmiş bir filmdir. Anlattığımız kişi 'Veysel' değil Bilal Babaoğlu'nun bir 'Veysel' yorumudur. Ama yine de buna rağmen Aşık Veysel'in hayatının ekseninde kalıyoruz. Veysel'in Veysel olma, aşık olma, kendi türküsünü yakma sürecini hikaye ettiğimiz için filmde sadece 25-35 yaş aralığını görebiliyoruz."