Aşı Sonrası Öldüğü İddia Edilen Bebek Toprağa Verildi

ANTALYA'nın Finike İlçesi'nde, aşı yapıldıktan bir süre sonra fenalaşıp öldüğü iddia edilen 2.5 aylık Bünyamin Döner, toprağa verildi. Acılı baba Sabri Döner, "Adli Tıp raporunu bekliyorum. Bir ihmal varsa görevlilerin ceza almasını isterim" dedi.



Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Finike'ye bağlı Turunçova Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde Turunçova'da sağlık ocağına götürülen 2.5 aylık Bünyamin Döner'e, iddiaya göre sol kolundan 1, bacaklarından 2 iğne yapıldı. Daha sonra eve götürülen minik Bünyamin, saat 23.00 sıralarında fenalaştı. Yüzünde morluklar oluşan Bünyamin, baba Sabri Döner'in çağırdığı ambulansla Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



TOPRAĞA VERİLDİ



Burada bir süre gözetim altında tutulan Bünyamin, durumunun ciddi olduğu belirtilerek, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Bebek, Kemer'den gelen kuvözlü ambulans ile AÜ Hastanesi'ne götürüldü. Burada bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından aileye teslim edilen Bünyamin, bugün öğle namazının ardından Turunçova Mezarlığı'nda toprağa verildi.



'GECE FENALAŞTI'



İki çocuğundan birini toprağa veren baba Sabri Döner, özellikle zaman kaybı nedeniyle ihmal yaşandığını öne sürerek, sorumluluğu olan kişilerin ceza alması gerektiğini söyledi. Bebeğin annesi Filiz Döner'in, aşı için sağlık ocağından arandığını anlatan Sabri Döner, "Eşim saat 10 civarında aşı için Bünyamin'i sağlık ocağına götürdü. Karma ve verem aşısı yapıldı. Sağlık görevlisi 'ateşi çıkarsa endişelenmeyin' demiş. Gece fenalaştı. Ambulansla Finike Devlet Hastanesi'ne götürdük" dedi.



'KALP MASAJ YAPILDI AMA KURTARILAMADI'



Finike Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından bebeğin AÜ Hastanesi'ne sevk edildiğini aktaran Sabri Döner, "Gelen ambulans görevlileri, kuvöz olmadığı için Bünyamin'i almadı. Bunun üzerine Kemer'den kuvözlü ambulans çağrıldı. Yaklaşık 1.5 saat bekledik. 04.00 sularında ambulans hareket etti. Ben de arkalarından gittim. 05.00 civarında hastaneye ulaştık. Orada kalp masajı yapıldı ama kurtarılamadı. Doktora sorduğumda, bebeğin ambulansta hayatını kaybettiğini, kalbini çalıştırmak için müdahale ettiklerini söyledi. Adli Tıp raporunu bekliyorum. Bir ihmal varsa görevlilerin ceza almasını isterim" diye konuştu.



AŞIDAN ÖNCE FITIK AMELİYATI OLDU



Bünyamin bebeğin aşıdan 10 gün önce rahatsızlandığını ve Finike Devlet Hastanesi'ne götürdüklerini söyleyen Sabri Döner, bebeğe fıtık (kasık) teşhisi konduğunu belirtti. Döner, "Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Çocuk cerrahi bölümünde ameliyata alındı. Doktorla konuştuğumuzda ameliyatın başarılı geçtiğini, sıkıntının giderildiğini anlattı. Eve geldiğimizde yemesi, içmesi gaz çıkarması çok normaldi. Hiçbir sıkıntı olmadı. Ameliyattan olsa belirtileri olurdu" dedi.



'O KADAR AMBULANS BEKLENİR Mİ?'



Bebeğin aşıya götürüldüğünde ameliyatlı olduğunun bilindiğini kaydeden Sabri Döner, şunları söyledi:



"Aşıda soyunmuş olarak kilosu alınıyor. Eşim söylememiş olsa bile sağlık görevlisi ameliyat izini görmedi mi? 'Bu çocuk ne zaman ameliyat oldu' diye sorması gerekmiyor muydu? 'Yeni ameliyat olmuş, ben bu aşıyı yapamam' demesi gerekirdi. Ameliyatla aşı arasındaki süre de az. Hastanede ambulans beklenmesi, hastanede çocuk doktorunun olmaması. Çok şeyler var. Çocuk doktoru izindeymiş. Hepsinden vazgeçtim. O kadar ambulans beklenir mi? Bebeğin durumu acil. Ambulansta kuvöz olsun, olmasın göndermesi lazım. Hastaneye yetiştirmek için dakikalar, saniyeler çok önemli. 1 saat önce gitseydik, belki zehirlenme olmuştur erken müdahaleyle kurtulurdu."



'40 GÜN KUVÖZDE KALDI'



Bünyamin bebeğin 8 aylık doğduğunu, Antalya'da özel bir hastanede 40 gün kaldığını anlatan Sabri Döner, "1 kilo 470 gram doğdu. Ama hastanede 40 gün kuvözde kaldı. Çok güzel bakıldı. İlk aşısını da orada oldu. Döndükten 15-20 gün sonra fıtık teşhisi kondu. Bünyamin 3 kilo 900 gramdı aşı olduğunda. Belki de 3 aşıyı kaldıramadı bünyesi. Bunu sağlıkçılar bilmiyor mu?" dedi. - Antalya