Aşı Sayesinde 13 Hastalıktan Korunmak Mümkün

Salihli Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ufuk Berberoğlu, 24-30 Nisan Aşı Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada aşı sayesinde 13 hastalıktan korunmanın mümkün olduğunu söyledi.



Sağlık Bakanlığı'nın güncel aşı takviminde yer alan ve ücretsiz olarak Aile Hekimleri tarafından yapılan aşılarla, toplam 13 hastalıktan korunmak mümkün hale geldiğini ifade eden Berberoğlu, "Dünya Sağlık Örgütü'nün girişimleri çerçevesinde her yıl kutlanan ve bu yıl 12'ncisi kutlanacak olan Avrupa Aşı Haftası etkinlikleri ile toplumsal farkındalığın arttırılması, eksik aşıları olan 5 yaş altı çocukların aşılarının tamamlanması amaçlanmaktadır. Aşı, bulaşıcı hastalıklardan korunmak amacıyla uygulanır. Hastalık yapıcı özellikleri kaybettirilmiş mikropların; öldürülmüş veya zayıflatılmış olarak tamamını ya da salgıladığı zararlı bileşenlerin bir kısmını içeren biyolojik çözeltilerdir. Aşılama, dünyada yaygın olarak bilinen ve uygulanan, çok etkili ve ucuz bir sağlık müdahalesidir. Sağlık Bakanlığı'nın güncel aşı takviminde yer alan ve ücretsiz olarak Aile Hekimleri tarafından yapılan aşılarla, toplam 13 hastalıktan korunmak mümkün hale gelmiştir." dedi.



Verem, Hepatit A, Hepatit B, Çocuk Felci, Pnömokok (Zatürre), Erişkin Tip Difteri-Tetanoz, Suçiçeği, KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak), DaPT-İPA-Hib (Difteri, Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio ve Haemofilus İnfluenza Tip B'den oluşan Beşli karma aşı) ve DaBT-İPA (Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Polio'dan oluşan Dörtlü karma aşı) aşı uygulamalarının Aile hekimleri tarafından ücretsiz olarak yapıldığını bildiren Dr. Berberoğlu, eksik aşıları olan 5 yaş altındaki çocukların Aile Sağlığı Merkezlerine götürülerek aşılarının yaptırılması gerektiğini söyledi. - MANİSA