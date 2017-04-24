Aşı Sadece Bireyi Değil Tüm Toplumu Korur

Eskişehir Tabip Odası Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Prof. Dr. İlhan Özgüneş, aşının önemine değindi.



Özgüneş, aşı uygulamalarının kişilerin tek tek sağlığının korunması yanında bulaşıcı hastalıkların topluma yayılmasını önleyerek tüm toplumu koruduğunu belirtti. Prof. Dr. İlhan Özgüneş, "Tek bir yöntemle bu kadar etkin hastalık kontrolü bugüne dek gösterilememiştir. Bu nedenle aşı ile bağışıklama, birey ve toplum sağlığı için yapılanlar arasında-içme suyunun klorlanması, tütünün zararlarının ortaya konması gibi çok önemli buluşların önüne geçerek-birinci sırada yer almaktadır" dedi.



Özgüneş, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Bilimsel gelişmelere ve geliştirilen aşılara karşın aşıyla önlenebilir hastalıkların toplumlarda önemini koruyor olması, buna bağlı hastalıkların ve ölümlerin görülmeye devam etmesi aşılama faaliyetlerinin etkin ve akılcı uygulanmaması ile ilişkilidir. Etkin bağışıklama politikalarının uygulanmaması bağışıklama hedeflerine ulaşılamamasına neden olmaktadır. Sağlık otoritesi birincil görevindeki aksaklıkları irdeleyip çözüm üretmekle yükümlüdür. Bu bağlamda yeterli bilimsel birikim vardır. Sağlık otoritesi yanında hekimler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları ve yurttaşlarımız da aşı ile önlenebilir hastalıkların neden olduğu sağlık sorunlarını önemsemeli ve bu konuda kendilerinin de görevleri olduğunu unutmamalıdır."



Aşı konusunda uyarıda da bulunan Özgüneş, "Aşı Haftası dolayısıyla tüm hekimlerimizi, çocuklara olduğu gibi erişkinlere de yapılması gerekli aşıları hastalarına önerme konusunda duyarlı olmaya yurttaşlarımızı da hekimler tarafından önerilen aşıları yaptırmaya davet ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR