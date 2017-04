Aşı ile 50 Bin Bebeğin Ölümü Engellenebilir

İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr.Turgay Happani, her yıl Türkiye'de, 40-50 bin bebeğin aşı ile korunabilir hastalıklardan ölümü engellendiğini söyledi.



Dr. Happani, Her çocuğun hayata sağlıklı bir başlangıç yapmayı hak ettiği kabul edilerek bağışıklamanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak, bağışıklama çalışmalarının güçlendirilmesi her yaştan insanın korunmasının sağlanması hedeflendiğini belirterek,"Bu kapsamda, bu yıl da 24 - 30 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 'Dünya Aşı Haftasında' yapılacak etkinlikler ile bağışıklama konusunda sağlık personelinin duyarlılığının ve toplumun farkındalığının arttırılması planlanmaktadır. 2005 yılı sonuna kadar difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, kızamık, hepatit B, verem gibi yedi hastalığa karşı aşılama yapılıyordu. Son olarak 2013 Ocak ayında suçiçeği aşısının da uygulamaya girmesi ile yapılan aşı sayısı 13'e yükselmiştir. Bu aşılar, difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, kızamık, hepatit b, verem, kızamıkçık kabakulak, menenjit aşısı, zatürre aşısı, hepatit a ve suçiçeği aşılardır. Ülkemizde her yıl yaklaşık 40-50 bin bebeğimizin aşı ile korunabilir hastalıklardan ölümü engellenmektedir. Dünyanın çiçek hastalığından arındırılması gibi başta kızamık olmak üzere diğer hastalıklardan da arındırılması ülkemizin ve dünyanın en önemli sağlık hedefleri arasındadır. Bu ancak siz anne ve babaların desteği ile gerçekleşebilir. 'Her şeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşı' gerçeğinden hareketle üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirelim. Çocuklarınızın eksik aşılarını tamamlatınız. En yakın sağlık kuruluşu ve aile sağlığı merkezlerimizde ücretsiz verilen aşılama hizmetlerinden faydalanalım. 'Aşılı çocuk, sağlıklı çocuk' ilkesinden yola çıkarak aşılamanın önemini her fırsatta vurgulayalım, çocuklarımızın aşılanmasını sağlayalım. Aşılanma her çocuğun hakkıdır. Aşısız ve eksik aşılı bebeklerimizi aşılarını olmaya bekliyoruz"dedi. - KİLİS