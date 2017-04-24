Asgd Genel Kurulu Yapıldı

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD), Eskişehir Şubesi Genel Kurul toplantısı yapıldı.



Saygı duruşunda bulunulmasının ardından gündem maddeleri okunarak oylandı. Ardından denetim ve yönetim faaliyetlerinin okundu. Üyeler denetim ve yönetim faaliyetlerini onayladı.



Genel kurula tek listeyle giren Muharrem Esen, ASGD Eskişehir Şube Başkanı olarak seçildi.



Seçilen yeni yönetim kurulunda ise, Başkan Vekili Süha Bozkurt, Genel Sekreter Çağlar Özyazıcı, 2'inci Başkan Sedat Aydoğan, Basın Sözcüsü Aydın Sarıoğlu olarak belirlendi.



Yönetim Kurulu Yedek listesinde ise, Özdemir Uçak, Göksel Demiral, Ahmet Deniz Canoruç, Ümit Karaca ve İsmail Genç yer aldı. - ESKİŞEHİR