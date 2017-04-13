Asgari Ücretlinin Primini Devlet Karşılayacak

2017 yılında işe alınacak yeni elemanların primlerinin büyük kısmı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından ödeniyor. Bununla ilgili SGK genelgesi de yayımlandı. 01.02.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınan her yeni elemanın aylık primlerinin 666 lirası devlet tarafından karşılanacak. Günlük prim desteği ise 22.22 TL olarak belirlendi.

GENELGEDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Genelgeye göre destekten yararlanacak işçilerin,

01.02. 2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,

Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsiz olması,

İşe alındıkları tarihten önceki üç ay öncesinde aynı işyerinde çalışmıyor olması gerekiyor.

İşveren yönünden şartlar ise;

Özel sektörde olması,

Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016 Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi,

Sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

Yasal ödeme süresi geçmiş prim borcunun olmaması,

Sigortasız işçi çalıştırmıyor olması gerekiyor.

NASIL HESAPLANIYOR?

Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre, 2017/Şubat ila 2017/ Aralık dönemlerine ilişkin olmak kaydıyla destekten yararlanılacak ay/dönemdeki prim ödeme gün sayısının 22.22 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.