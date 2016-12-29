Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret açıklandı mı sorularının cevapları haberimizde. Asgari ücret 2016 yılında 1300 TL'ye çıkarılmıştı. Peki 2017 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2017'de net 1404 TL oldu. 2017'de geçerli olacak asgari ücret, bugün yapılacak toplantının ardından açıklanması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını bugün Bakanlıkta yapacak. İşçi tarafını Türk-İş'in, işveren tarafını ise TİSK'in temsil ettiği komisyonda alınacak kararın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Komisyonun verdiği görev gereği hesap yapan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcisi, bir işçinin geçimi için gereken tutarı net bin 424 lira 70 kuruş olarak açıklamıştı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret ne kadar olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Üç kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün son kez bir araya gelecek. Bu toplantıda yeni yılda geçerli olacak asgari ücret açıklanacak. İşçi, işveren, hükümet yeni ücret için ne talep ediyor? TÜİK rakamları ne diyor? CHP'nin teklifi ne? Asgari ücret maratonunda son durum... Yeni yıl yaklaşırken, yaklaşık 6,5 milyon çalışan 2017 asgari ücret rakamını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni ücret için üç kez toplandı.

İŞÇİLER 1600 TL İSTİYOR

2017'de geçerli olacak asgari ücret, bugün yapılacak toplantının ardından açıklanması bekleniyor. Asgari ücret açıklandı mı? Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını bugün Bakanlıkta yapacak. İşçi tarafını Türk-İş'in, işveren tarafını ise TİSK'in temsil ettiği komisyonda alınacak kararın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Komisyonun verdiği görev gereği hesap yapan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcisi, bir işçinin geçimi için gereken tutarı net bin 424 lira 70 kuruş olarak açıklamıştı.

ASGARİ ÜCRET NET 891 LİRA 3 KURUŞ

Hükümet, 2015 yılı programında, asgari ücrette bu yılın ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3'er artış planlandığına yer vermişti. Asgari ücret halen bir işçi için brüt bin 134 lira, net 891 lira 3 kuruş olarak uygulanıyor. Toplantılarda işçi kesimini temsil eden Türk-İş 2016 başında 1300 liraya yükseltilen asgari ücretin yeni yılda bin 600 TL olmasını talep etti.

DİSK: 2 BİN TL OLSUN

DİSK, asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini talep ediyor. Konfederasyon, 2017 yılı için asgari ücretin en az 2 bin lira net olmasını istiyor.

İŞVEREN ZAM İSTEMİYOR

İşçi kesiminin 1600 TL'lik talebine karşın işverenler, geçen yılki artış nedeniyle zam yapılmaması gerektiğini belirtiyor.

BAKAN: 1300 LİRA YETERLİ DEĞİL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücret görüşmelerine ilişkin son açıklamasında şunları söyledi: "Bugün için asgari ücret bin 300 lira. İşverenle ve işçi temsilcilerimizle konuşuyoruz. Burada bir tarafın kısa süreli mutlu olması ve geçici mutluluklar yerine iki tarafın da birlikte az da olsa mutlu olduğu ama kalıcı ve sürdürülebilir yarınları planlamak istiyoruz. Bin 300 lira yeterli değil. Daha iyi olması gerekir. Daha iyi nasıl yapacağız? Ekonomiyi büyüterek, dünyayla rekabette daha güçlü olarak ve büyüyen ekonomide, çoğalan yatırımlarda daha çok istihdam alanları üreterek inşallah bunu daha iyi noktalara taşıyacağız."

CHP'DEN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ

CHP de asgari ücret teklifini açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin en az bin 750 lira olması gerektiğini belirtti.

TÜİK RAKAMLARI NE DİYOR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri yapılan son toplantıda "ağır", "orta ağır" ve "hafif işlerde" çalışan bir işçinin net yaşam maliyetine ilişkin rakamları komisyon ile paylaştı. Bir işçinin aylık net yaşam maliyeti "ağır" işlerde bin 668 lira 90 kuruş, "orta ağır" işlerde bin 485 lira 30 kuruş, "hafif işlerde" ise bin 379 lira 40 kuruş olarak açıklandı.



