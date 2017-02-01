Asfim'e Rekor Başvuru

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Spor ve Fitness Merkezlerine (ASFİM), şubat-mart dönemi kurslarına 5 bin başvuru yapıldığı bildirildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki ASFİM'lerin yoğun ilgi gördüğü bildirildi.



Aralık-ocak kurs döneminde 3 bin 444 vatandaşa hizmet veren ASFİM'e yeni dönem kayıtlarında 5 binin üzerinde başvuru yapıldığı bildirilen açıklamada, ASFİM'de şubat- mart kurs döneminin 6 Şubat'ta başlayacağı belirtildi.



Atatürk, Konyaaltı, Kepez, Varsak, Döşemealtı, Korkuteli, Elmalı, Kemer, Demre, Gazipaşa olmak üzere 10 ilçede hizmet veren ASFİM'in 3 yılda 47 bin Antalyalı'yı sporla ücretsiz buluşturduğu kaydedilen açıklamada, profesyonel eğitmen ve diyetisyen eşliğinde ücretsiz spor yapma imkanı sunan ASFİM'de vatandaşların, fitness, ağırlık merkezi, step-aerobik, pilates, yoga, zumba ve çocuklar için temel jimnastik branşlarında spor yapma imkanı bulduğu vurgulandı.



ASFİM'lerin özellikle ev hanımı, emekli ve öğrenci gibi aktif çalışma hayatı dışında bulunan kesime spor yapma alışkanlığı aşıladığı, sporu hayatın vazgeçilmez bir noktasına koyarak, vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olduğu aktarılan açıklamada, 15 yaş üstü vatandaşların ücretsiz yararlandığı ASFİM'lerde 5-8 yaş arası çocuklar için temel jimnastik kursları da verildiği bildirildi.



Açıklamada, Antalya Spor ve Fitness Merkezlerinin kayıt dönemlerinin 2 ayda bir yenilendiği, üyelerin haftada iki gün faydalanabildiği ASFİM'de, salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri kadınlar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri ise erkeklerin spor hizmeti alabildiği belirtildi.



Vatandaşlar ASFİM kayıtlarını internet üzerindeki "www.abbsporhizmetleri.com" adresinden online olarak yapabiliyor.