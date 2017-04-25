Asfaltlanan Sokaklara Yol Çizgileri Çizildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesinde asfaltlanan cadde ve sokaklarda trafik akışının düzenli yapılması için yol çizgileri çiziyor.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, sıcak asfalt çalışmasının tamamlandığı bulvar, cadde ve sokaklara yol çizgileri çiziyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yenişehir ilçesinde asfaltlanan Ali Emri 1, 2, 3, 4 ve 5 ile Lise 1, 2, 3, 4 ve 5. sokaklarına yol çizgileri çizmeye başladı. Ekipler, çalışmayı Yol Çizgi Aracı ile yaparken, çalışmada çizgilerin daha iyi görünebilmesi için termoplastik boyası kullanılıyor. Yayaların ve araçların cadde ve sokaklarda daha güvenli ulaşım sağlamasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ali Emri ve Lise sokaklarına 2,5 kilometre yol çizgisi çizerek gün boyu sürdürülen çalışmayı tamamladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, asfaltı tamamlanacak bulvar, cadde ve sokaklarda, trafik akışının düzenli yapılması için yol çizgileri çizmeye devam edecek. - DİYARBAKIR