Asfalt Sırası Kuyumcuzade Bulvarında

Düzce Belediyesi Fen işleri ekipleri asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



Düzce ve mahallelerde alt yapı çalışmaları tamamlanırken üst yapı çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Düzce Belediyesi Fen işlerine bağlı ekipler gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen bazalt asfalt serme çalışmaları kapsamında Kuyumcuzade bulvarının da asfaltlama çalışmalarına başlandı.



Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kısa bir süre önce alt yapısı tamamlanarak açılan yollarının asfaltlanması aralıksız olarak sürdürülecek. - DÜZCE