Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Erzincan Belediyesi asfalt kaplama çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.



Çalışmalarına Atatürk Mahallesi Nerim Tombul caddesinde devam eden Erzincan Belediyesi yıl içerisinde Gülabibey, İzzetpaşa, Karaağaç mahalleri ile DDY 40 lojmanları, Dedekorkut ,Fevzipaşa,Demirci Cahit Usta, Emek, Ordu caddeleri ve Talip Kaban bulvarında 32 km asfalt kaplama çalışması ve şehir genelinde 55 km kaldırım çalışması gerçekleştirilecek.



Çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Geçtiğimiz yıl 40 km. asfalt 125 km. kaldırım çalışması gerçekleştirdik. Bu yılki hedefimiz ise 32 km asfalt kaplama, 55 km kaldırım çalışması gerçekleştirmek. İnşallah 2018 yılında kaldırım ve asfalt problemini ortadan kaldıracağız. Emeği geçen her kese teşekkür ederim." dedi. - ERZİNCAN