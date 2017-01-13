ASF Otomotiv'den bir yılda beş rekor

Türkiye'de otomotiv sektörünün önde gelen yetkili satıcılarından ASF Otomotiv, 2016 yılını rekorlarla kapattı. Yaklaşık 30 yıldır FDN Grup bünyesinde hizmet veren ASF Otomotiv, yetkili bayiliğini yaptığı Fiat ve Renault-Dacia grubunda Türkiye'nin en çok perakende satış rakamlarına ulaşan yetkili bayisi oldu.

ASF Otomotiv 2016 yılında yetkili bayisi olduğu Renault, Dacia, Ford ve Fiat markalarında toplamda 22 bin 77 araç satışı gerçekleştirdi. En çok satış yapan yetkili bayi unvanını 14 yıldır elinde tutan ASF Otomotiv, 2016 yılında Renault-Dacia grubunda üç, Fiat satışlarında iki farklı sektör satış rekorunun altına imza attı.

Hem perakende hem de ticari araç satışında lider

Dünya otomotiv pazarının önemli markalarının ana bayiliğini yürüten ASF Otomotiv,

4 bin 568 adetlik satış rakamı ile Renault/Dacia perakende birinciliğinin yanı sıra, Renault ticari araç satış birinciliği ve Dacia toplam satış birinciliği gibi üç farklı rekorun da sahibi oldu.

İki rekor da Medos'tan geldi

ASF Otomotiv'in Fiat yetkili bayiliğini yapan Medos ise faaliyet gösterdiği bölgelerde hem perakende hem toplam satışlarda zirvede yer aldı.

Fidan: Bu yolda müşterilerimiz ile birlikte yürüyoruz

Elde ettiği başarılar ile son iki yıldır Fortune ve Capital 500 listelerinde yer alan ASF Otomotiv'in Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, 14 yıldır üst üste kırdıkları satış rekorlarını gelecek yıllara da taşımak istediklerini ifade etti. Yetkili bayiler arasında lokomotif olma misyonunu sürdüreceklerini hatırlatan Fidan, "Liderliği korumanın lider olmaktan daha zor olduğunu bilerek bu yolda değerli müşterilerimiz ile beraber yürüyor, tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.