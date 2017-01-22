Aseton, 22 Ocak'ta Mask Live Music Club sahnesinde...



Aseton, 2005 yılından beri İstanbul'un canlı müzik mekanlarında performans veren ve şu anda besteleriyle müzik dünyasına adımını atan alternatif bir grup. Karanlık, zaman zaman hüzünlü, arada bir neşeli, çoğunlukla romantik melodileriyle kendilerini, hayatı ve yaşadıklarını betimliyorlar.



2008 yılında MTV TTNET müzik yarışmasına katılarak, sözünde ve müziğinde grubun gitaristi Melis Soysal'ın imzası bulunan "Sen" adlı şarkıyla birinci oldu. Aynı şarkıya çekilen video klipleri ile de dikkatleri üzerine çeken grup, bu başarının hemen ardından Fox Tv'de yayınlanan "Kız Takımı" dizisinde de yine sözü ve müziği Melis Soysal'a ait "Dibini Gör" şarkısı ile ekranlarda yer aldı.