Asena'dan Çağla'ya Övgü: Türkiye'nin En Güzel Kadını
Ünlü dansçı Asena, Çağla Şıkel'e sarılarak verdiği pozu Instagram hesabından Çağla'yı "Türkiye'nin en güzel kadını" ilan ederek paylaştı.
Ünlü dansçı Asena, bir araya gelip hasret giderdiği Çağla Şıkel'e sarılıp fotoğraf çektirdi. Ünlü dansçı çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından, Çağla'ya övgüler dizerek paylaştı.
Asena paylaşımına, "Türkiyenin tartışmasız en güzel kadınlarından biri tabiiki Çağlammm" notunu ekledi.
İşte Asena'nın Instagram paylaşımı:
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