İlk kez Duruşmaya Katıldı! Asena Atalay Adliye Koridorlarında

Asena Atalay ile Caner Erkin'in olaylı nafaka davasının yankıları sürüyor. Dava kapsamında ünlü futbolcunun tüm mal varlığına el konulmuştu. Erkin'in aynı zamanda eşi Şükran Ovalı'yı da temsil eden avukatı Deniz Ketenci ise karara itiraz etmişti.

İLK KEZ MAHKEMEYE KATILDI

Duymayan Kalmasın programının haberine göre; geçen cuma İstanbul 14. Aile Mahkemesi yapılan duruşmada bir ilk yaşandı ve Asena Atalay da ilk kez mahkemeye katıldı. Avukatı Beyza Sındıraç'la duruşma saatini bekleyen Atalay, işte böyle görüntülendi.



GÜLER YÜZLE AYRILDI

Dava sonunda Erkin'in mal varlığına konulan tedbirin devamına karar verilince Asena Atalay güler yüzle duruşma salonunu terk etti. Atalay'ın boşandığı dönem çocuğunun babasından hiçbir şey istemediği için daha sonra açtığı davaların kabul edilmeyeceği iddia edilmişti.

Ancak mahkemeden aksi sonuçlar çıkınca ünlü sunucunun ayrıca sevindiği öğrenildi.



