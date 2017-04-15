Asena Atalay'dan, Caner Erkin'e Şok Sözler: Caner'e Biseksüel mi Diyeyim

Sunucu Asena Atalay, kendisini ahlaksız bir yaşam sürmekle suçlayan eski eşi milli futbolcu Caner Erkin için "Caner'in de biseksüel arkadaşları ile fotoğrafları var. Ben de Caner'e biseksüel mi diyeyim?" ifadelerini kullandı.

"CANER BABALIK GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEDİ"

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, oğlu Çınar'ın velayetini almak için dava açan Caner Erkin'e, Asena'dan sert yanıt geldi. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak karşı dava açan Asena Atalay Caner Erkin hakkında zehir zemberek iddialarda bulundu. İşte dava dilekçesindeki o iddialar: Caner'le imzaladığımız protokol sonrası boşandık. Bana ödemesi gereken nafakayı ve oğlu Çınar'ın bakım, eğitim gibi giderlerini ödemediği için Caner'e icra takibi başlattım. Boşanma ilamını ve babalık görevlerini yerine getirmeyen Caner Erkin, hakkında başlattığım icra takipleri sonrası, sosyal medya üzerinden hakkımda yıpratıcı ithamlarda bulundu.

"SAHTE ANNEYE İHTİYACI YOK"

Asena Atalay şöyle devam etti: Yeni eşiyle oğlunu tanıştırdığı ilk gün birlikte uyumuşlar. Oğlum Çınar, bu durumu bana ağlayarak anlattı. Şükran Ovalı'nın da oğlum Çınar'la video çekilerek sosyal medyada paylaşmış. Amacı, iyi bir anne figürü çizmeye çalışmak. Çınar'ın öz annesiyle yaşaması gerekir. Sahte anneye ihtiyacı yoktur.

ASENA ATALAY: BEN ALKOL KULLANMAM

Atalay, eski eşinin kendisini alkol alıp direk dansı yapmasıyla ilgili suçlamalarına yönelik şunları söyledi: Caner Erkin'in iddia ettiği gibi ahlaksız bir yaşam sürmedim. Onunla gittiğim davetlerde alkol alıp bayıldığımı ileri sürüyor. Yanımda eşim varken iddia ettiği bu hususların hepsi soyuttur. Ben alkol kullanmam.

"CANER DE BİSEKSÜEL ARKADAŞLARIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR"

Caner'i asla aldatmadım. Eşimle gittiğim eğlence mekanlarında çekilen fotoğraflar, ahlaksız bir yaşam sürdüğümü göstermez. Caner de biseksüel arkadaşlarıyla lüks mekanlarda fotoğraf çektiriyor. Zamanını biseksüel arkadaşlarıyla geçiriyor diye Caner'e biseksüel mi diyeyim? Ahlaksız dediği direk dansı bir spor. Hamilelik sırasında zayıflama hapı kullandığımı iddia etti. Ona en güzel cevap Çınar'ın sağlıklı olmasıdır. Oğlumu 22 ay boyunca emzirdim.