Asena Atalay'dan Caner Erkin'e Büyü İddiası - Futbol Magazin Haberleri

FutbolArena - Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Caner Erkin ile eski eşi Asena Atalay arasında yaşanan göndermeler gündem yarattı. Asena Atalay'ın Caner Erkin hakkında icra takibi başlatması yıldız futbolcuyu adeta çıldırtmıştı. Caner Erkin yaşanan gelişme sonrası Instagram hesabından bir paylaşım yaparak zehir zemberek ifadeler kullanmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin yanında bugün ortaya atılan iddia ise herkesi çok şaşırttı.



Asena Atalay'ın babasından Caner Erkin'e büyü sözleri



Habertürk'te yer alan habere göre; Eski eşinin açıklamalarıyla ilgili konuşan Asena Atalay, avukatıyla konuştuğunu ve tazminat davası açacağını belirtti. Bu arada çok çarpıcı bir büyü iddiası da ortaya atıldı. Boşanma sürecinde Asena Atalay'ın babasının gittiği berberde, "Ne olacak sizin kızın boşanması?" şeklindeki sorulara "Caner, kızımı boşayamaz. Biz büyü yaptırdık" diye cevap verdiği ileri sürüldü.







Caner Erkin'den Asena Atalay açıklaması



Bugün basından Asena Atalay'ın hakkımda oğlum Çınar'ın masraflarını ödemediğim gerekçesiyle icra takibi yaptığını öğrendim.



Bu tamamen yalandır. Öncelikle her zaman olduğu gibi bundan sonra da oğlumun giderlerini sorumluluk bilincinde olan bir baba olarak sonuna kadar karşılayacağımın bilinmesini isterim.



Öte yandan şu gerçeklerin de bilinmesini istiyorum. Bu güne kadar susmamın tek sebebi oğlumdu. Sizin de bildiğiniz üzere evlilik birliği sürecinde 3. kişilerle birlikte olan Asena Atalay'a karşı boşanma aşamasında hiç bir hukuki hakkımı kullanmadım. Maneviyatımı oğlumun zarar görmemesi için hiçe saydım.. Hatta sahip olduğum her şeyi kendisine ve ailesine vererek tamamen kurtulmayı amaçladım. Ama gördüm ki benim oğlumu zedelememek adına yaptığım ne varsa, üzerini örttüklerim ne varsa onları ortaya çıkarmak için elinden gelen yapan bir şahıs ve aileyle karşı karşıyayım.



Üzülerek ifade ediyorum ki oğlum Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip. Ben oğlumun sağlıklı bir ortamda ve ailede, benimle birlikte büyümesi için her türlü çabayı göstereceğimi ve yasal haklarımı kullanacağımı belirtmek istiyorum.



Her şeye sıfırdan başladığım ve mutlu olduğum şu günlerde buna gölge düşürme çabasının takdirini de sizlere bırakıyorum.



Asena Atalay'ın çocuğunun giderleri



Asena Atalay'ın geçtiğimiz günlerde Caner Erkin'in çocuğunun giderlerini karşılamadığı gerekçesiyle icra takibi başlattığı belirtilmişti. Asena Atalay'ın hazırladığı giderler listesi şu şekilde:



1-Çocuğun sağlık harcamaları- 12 bin TL



2- Çocuğun eğitim giderleri 60 bin TL



3- Çocuğun bakıcı masrafları 42 bin TL



4- Çocuğun ulaşım masrafları 36 bin TL



5- Çocuğun giyim masrafları 12 bin TL



6-Çocuğun gıda masrafları 36 bin TL



7- Çocuğun Müzik eğitimi 24 bin TL



8- Çocuğun spor masrafları 15 bin TL



9- Çocuğun tatil masrafları (Kayak) 45 bin TL



10 – Çocuğun barınma giderleri 32 bin 338 TL



11- Çocuğun barınma masrafı (Kira) 89 bin 100 TL



12 Çocuğun barınma masrafları (Aidat) 21 bin TL



Yüzde 9 faizi ile toplam rakam 451 bin 151 TL