Asena Akan'la & Golden Heart

Asena Akan, yakında yayınlanacak albümü 'Golden Heart' tan ve ilk albümü 'İstanbul'un İzleri'nden besteler ve sevilen caz standartlarından oluşan bir repertuvarla sahne alacak.



Vokal: Asena Akan



Klavye: Burç Bora Uyan



Bas: Enver Muhamedi



Davul: Yağız Nevzat İpek



İstanbul doğumlu Asena Akan, müziğe 5 yaşında İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda klasik keman eğitimi ile başladı. İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarına sahip olan Akan, İstanbul Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü'nden 1998 yılında mezun oldu. Caz müziğine olan tutkusu nedeniyle Randy Esen, Donovan Mixonve Aydın Esen ile caz vocal ve teori çalışmaları yaptı.



2000 yılından günümüze birçok konser veren Akan rock, soul, flamenko, bossa nova ve caz dahil birçok stilde deneyim kazandı. 2013 yılında söz ve müzikleri kendisine ait 9 şarkıdan oluşan ilk albümü, "İstanbul'un İzleri" 'Z Yapım' Kalan Müzik tarafından yayımlandı. İkinci albümü 'Golden Heart'ı 2016 sonbaharında yayımlamayı planlayan Akan, beste ve sahne çalışmalarının yanı sıra vokal koçluğu yapmakta; Istanbul Modern ve Bilgi Üniversitesi'nde yaratıcı müzik atölyeleri düzenlemektedir.