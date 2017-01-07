Aselsan Yetkililerinden Başkan Yaman'a Ziyaret

Askeri Elektronik Sanayii (ASELSAN) yetkileri, Bilecik'in Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyaret etti.



Başkan Yaman, ASELSAN yetkililerinden beldelerine yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ulusal Adres Veri Tabanı program değişikliği için İçişleri Bakanlığı yüklenici firması ile ASELSAN yetkililerinin beldelerini ziyaret ettiğini anlatan Başkan Yaman, konu hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi. - BİLECİK