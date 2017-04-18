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Aselsan, Rus mi Helikopterlerini Modernize Etti
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Aselsan, Rus mi Helikopterlerini Modernize Etti

ASELSAN, 10 bin adetlik mi serisi dünya helikopter modernizasyon pazarına giriyor.

Aselsan, Rus mi Helikopterlerini Modernize Etti

ASELSAN, 10 bin adetlik mi serisi dünya helikopter modernizasyon pazarına giriyor.

Kaynak: Dunya.com

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Askeri Elektronik Sanayi, Aselsan, Rus