Aselsan'dan Sesten 6 Kat Hızlı Elektromanyetik Top
Elektromanyetik mühimmat fırlatma konusunda çalışma yürüten ASELSAN, testlerde ses hızının 6 katına ulaştığını duyurdu.
Elektromanyetik mühimmat fırlatma konusunda çalışma yürüten ASELSAN, testlerde ses hızının 6 katına ulaştığını duyurdu. Dünya genelinde Ar-Ge seviyesindeki bu yeni teknolojiyle saniyede 2000-2.500 metre çıkış hızıyla, 300 kilometre üzerinde mesafelere atış yapılabildiği açıklandı.
Kaynak: Dunya.com
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