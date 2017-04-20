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Aselsan'dan Sesten 6 Kat Hızlı Elektromanyetik Top
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Aselsan'dan Sesten 6 Kat Hızlı Elektromanyetik Top

Elektromanyetik mühimmat fırlatma konusunda çalışma yürüten ASELSAN, testlerde ses hızının 6 katına ulaştığını duyurdu.

Aselsan'dan Sesten 6 Kat Hızlı Elektromanyetik Top

Elektromanyetik mühimmat fırlatma konusunda çalışma yürüten ASELSAN, testlerde ses hızının 6 katına ulaştığını duyurdu. Dünya genelinde Ar-Ge seviyesindeki bu yeni teknolojiyle saniyede 2000-2.500 metre çıkış hızıyla, 300 kilometre üzerinde mesafelere atış yapılabildiği açıklandı.

Kaynak: Dunya.com

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Askeri Elektronik Sanayi, Aselsan