HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Aselsan'dan 8,6 Milyar Liralık İmza
BİST
77.107 %0,94
DOLAR
3,6475 %1,54
EURO
3,8430 %0,88
PARİTE
1,0534 %-0,61
ALTIN
137,56 %0,83
FAİZ
10,78 %-0,65
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
Afrika Pazarının Kapısı Cibuti ile Aralanı...
Hibe Desteği İçin Son Gün 14 Şubat
Aselsan'dan 8,6 Milyar Liralık İmza
8 Ocak 2017 Pazar 11:22
ASELSAN'ın 2016'da aldığı yeni siparişlerin ekonomik büyüklüğü yaklaşık 8,6 milyar lirayı buldu.
ASELSAN'ın 2016'da aldığı yeni siparişlerin ekonomik büyüklüğü yaklaşık 8,6 milyar lirayı buldu
Kaynak:
Dunya.com
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9141303] Dunya.com
4
24
15
Balık sevenlerin vazgeçilmezi Türkiye rekoru kırdı
5 meyve Türkiye ekonomisine büyük katkı verdi
Gençlerin elinden düşürmediği efsane uygulama kapanıyor
Son KHK ile araç tescilinde yeni dönem!
'Almazsanız ceza ödersiniz' diyenlere sakın inanmayın
İşte kış aylarında faturayı yarı yarıya düşürecek yöntemler!
Polis kuş uçurtmuyor! Gecekondudaki esrarengiz kazı 1,5 aydır sürüyor