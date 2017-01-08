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Aselsan'dan 8,6 Milyar Liralık İmza
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Aselsan'dan 8,6 Milyar Liralık İmza

ASELSAN'ın 2016'da aldığı yeni siparişlerin ekonomik büyüklüğü yaklaşık 8,6 milyar lirayı buldu.

Aselsan'dan 8,6 Milyar Liralık İmza

ASELSAN'ın 2016'da aldığı yeni siparişlerin ekonomik büyüklüğü yaklaşık 8,6 milyar lirayı buldu

Kaynak: Dunya.com